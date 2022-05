Gabriel Sater fala sobre contracenar com o pai Almir Sater: "Forte emoção"

Pai e filho contracenaram em 'Pantanal' e Gabriel Sater comentou o momento nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 10/05/2022, às 12h11

Pai e filho na vida real, Almir Sater (65) e Gabriel Sater (40) contracenaram no último episódio de 'Pantanal', exibido na segunda-feira, 9.

O momento repercutiu na web, e internautas comentaram a cena, isso porque, Almir, viveu Trindade na primeira edição de 'Pantanal', papel que agora é ocupado por seu filho, Gabriel.

Nas redes sociais, Gabriel Sater comentou o momento e compartilhou imagens da cena ao lado do seu pai, Almir.

Na legenda, Gabriel escreveu: "Dividir as cenas com meu pai com certeza é um dos momentos mais especiais da novela. Representando um papel que um dia foi dele! Forte emoção e grande responsabilidade!", comentou.

Os telespectadores do remake da novela Pantanal, da Globo, conferiram uma cena memorável na noite da última segunda-feira, 9, com Almir Sater e Gabriel Sater. Pai e filho na vida real, eles interpretam Eugênio e Trindade na história e tiveram a primeira cena juntos.

Os personagens se encontraram em uma roda de viola na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) e fizeram um duelo de músicas que durou alguns minutos na trama. A cena contou com uma forte troca de olhares entre os dois e muitos dedilhados na viola.