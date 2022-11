Gabriel Godoy fala sobre seu novo personagem em ‘Mar do Sertão’

O ator Gabriel Godoy chega para completar a história da novela ‘Mar do Sertão’ e contou alguns detalhes sobre o seu nome personagem

O ator Gabriel Godoy (38) chega para completar o elenco da novela ‘Mar do Sertão’, durante o episódio desta quarta-feira, dia 23. Ele fará o papel do advogado Márcio Castro, que tem um interesse em comum com outros personagens da trama: destruir José, personagem de Sergio Guizé.

Gabriel aproveitou para contar alguns detalhes sobre o novo personagem: “O personagem tem uma prepotência e uma arrogância muito grandes, então ele chega subestimando essa cidade. Porém, vai ser surpreendido”, disse o ator. Ele também comentou sobre as dificuldades de entrar já no meio da obra, escrita por Mário Teixeira: “É muito diferente entrar numa novela já no meio. Eu chego em uma novela na qual as pessoas já estão se relacionando, já têm um clima de trabalho. Faço esse paralelo, mas quero me conectar com todo mundo e fazer parte dessa equipe também”, explicou.

Apesar disso, Gabriel não nega que está gostando dessa aventura desafiadora: “Como desafio, tem o fato de não ter tido o tempo da preparação. Mas também não nego que essa aventura em que eu me meti, de entrar em 'Mar do Sertão', é um exercício de prontidão muito muito grande e eu estou gostando bastante dessa aventura”, completou o ator.

Você também pode ficar por dentro dos próximos capítulos da novela ‘Mar do Sertão’ e saber cada detalhe importante acompanhando o último resumo da CARAS Digital, que reúne informações sobre os capítulos do dia 21 a 26 de novembro.

Gabriel Godoy estreia em 'Mar do Sertão' - Foto: Globo/ Manoella Mello

Gabriel Godoy fala sobre seus projetos como ator

Além de estar ativo em ‘Mar do Sertão’, o ator também está gravando outros trabalhos e se preparando para algumas estreias. “Estou gravando, junto com a novela, o filme 'O sequestro do voo 375', sobre uma história real que aconteceu no Brasil. Também estou na expectativa da estreia de alguns filmes que já terminamos de gravar, previstos para estrearem no ano que vem: 'Fervo', com direção do Felipe Joffily; 'Cedo Demais', dirigido pelo José Lavigne; 'Arcanos', direção do Diego Freitas, com Lilia Cabral no elenco; 'Doce Família', direção da Carolina Durão, protagonizado pela Mariana Xavier; e 'Fluxo', dirigido pelo André Pellenz.”

Ele disse que também tem trabalhos em andamento dentro de algumas plataformas de streaming: “Terminei de gravar recentemente a terceira temporada de 'A divisão', do Globoplay; gravei a quarta temporada de 'Impuros', do Star+; e estou no ar com 'Rota 66', também Globoplay”, finalizou Gabriel.