Fuzuê: Saiba como Bebel reage ao ver o ex-marido na sua frente

Nos próximos capítulos da novela Fuzuê, Bebel descobre que César está vivo ao se deparar com ele em momento especial de sua vida

Nos próximos capítulos da novela Fuzuê, da Globo, César (Leopoldo Pacheco) vai reaparecer. Ele foi dado como morto no passado e sua família seguiu em frente. Porém, ele está vivo e vai voltar para sua casa após recuperar a memória. Com isso, Bebel (Lilia Cabral) leva um grande susto e tem uma reação inesperada.

Nas cenas, César está na Amazônia e sem memória há alguns anos. Porém, um dia, ele recupera suas lembranças e decide voltar para casa para retomar a busca pelo tesouro da Dama de Ouro. Ele vai chegar em um dia importante na vida de Bebel. Ela estará na igreja para se com Nero (Edson Celulari) quando César entra no local e deixa todo mundo em choque. Tanto que Bebel vai desmaiar no altar e deixar Nero desesperado.

Com toda a confusão, o padre cancela o casamento. Recuperada do susto, Bebel vai conversar com o ex-marido sobre o que aconteceu na vida dele durante todo o tempo em que ficou longe de casa.

Confira o resumo da novela Fuzuê para o período de 5 a 9 de dezembro:

Capítulo 98 - Terça-feira, 5 de dezembro

Merreca tira o baú de Cata Ouro, e Gilmar vê. Miguel fala com Barreto sobre o sumiço de Maria. Maria se sente mal, e Rejane a ampara. Miguel segue Gilmar sem ser visto. Merreca esconde o baú. Soraya é sequestrada. Gilmar conta para Miguel que Merreca pegou o baú. Edgar tira o baú da casa de Gláucia. Preciosa tenta fazer negócio com Merreca. Pascoal manda a foto de Soraya para Merreca. Bebel comenta com Vânia que afastará Pascoal da Conde de Montebello. Maria vê Pascoal na casa de Gláucia. Merreca encontra o cativeiro de Soraya. Edgar leva Miguel até o baú do tesouro.

Capítulo 99 - Quarta-feira, 6 de dezembro

Miguel e Jefinho colocam o baú no carro no momento em que Barreto chega para falar com eles. Pascoal descobre que Soraya fugiu e se enfurece com Bigão. Merreca leva Soraya para a casa de Luna, e Rejane e Maria a acolhem. Luna e Miguel fazem uma denúncia anônima para Barreto e se escondem para observar o resgate do baú. Bebel conta sobre seu noivado para Heitor. Preciosa se incomoda com o desprezo do marido. Nero comemora o seu noivado com a família. Soraya expulsa Merreca da casa de Luna. Luna diz à Maria que o baú do tesouro está com a polícia. Barreto avisa a Nero sobre o baú, e Preciosa se desespera.

Capítulo 100 - Quinta-feira, 7 de dezembro

Preciosa não aceita ficar longe do tesouro. Maria tenta consolar Merreca. Miguel e Luna abrem o baú. Merreca conversa com Maçarico e seus comparsas sobre Pascoal. Caíto, Bartô, Jefinho e Luna cuidam de Soraya. Maria culpa Luna por não ter ficado com o tesouro. Preciosa revira a casa de Pascoal. Edgar flagra o flerte entre Gláucia e Domingos. Miguel conta para Francisco sobre o sequestro de Soraya. Bernardo liga para Preciosa, e Heitor fica tenso ao falar com ela. Pascoal vai atrás de Merreca. Soraya se surpreende com a visita de Francisco. Maçarico e todos os capangas se unem a Merreca contra Pascoal.

Capítulo 101 - Sexta-feira, 8 de dezembro

Merreca e seus comparsas dão uma lição em Pascoal. Soraya aceita namorar Francisco. Miguel, Maria e Luna se preocupam com Soraya. Heitor assume seu amor por Preciosa para Bebel. Preciosa se preocupa com a demora de Pascoal. Merreca invade a casa de Luna para falar com Soraya, e se enfurece ao ver Francisco. Miguel encontra Pascoal e o leva para o hospital. Heitor vai atrás de Preciosa. Miguel chega à casa de Pascoal, e Preciosa se assusta com o estado do cúmplice. Heitor desabafa com Alícia. Preciosa vasculha o celular de Pascoal. Soraya tem um pesadelo, e Francisco a ampara. Preciosa mostra para Barreto o vídeo de Pascoal roubando o baú do tesouro.

Capítulo 102 - Sábado, 9 de dezembro

Barreto questiona Preciosa sobre a procedência do vídeo de Pascoal. Soraya faz o boletim de ocorrência na delegacia. Miguel diz a Luna que contará para o delegado que ajudou Pascoal. Maria reclama de Nero, e Miguel e Francisco defendem o pai. Luna flagra Jefinho e Selena juntos. Bernardo conta para Preciosa sobre o noivado de Bebel e Nero. Luna se emociona ao ver o novo letreiro da Conde de Montebello. Chega o dia do almoço de noivado de Bebel e Nero. Bebel tira o quadro de César da parede. Pascoal é preso. Bebel conta para Bernardo que Luna é sua tia. Preciosa surge na festa de noivado, e todos se constrangem. César aparece vivo.