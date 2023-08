Fuzuê: resumo da novela de 21 a 26 de agosto

Nos próximos capítulos da novela 'Fuzuê', Luna recebe um telefonema, e acredita se tratar de sua mãe

Capítulo 07 - Segunda-feira, 21 de agosto

Luna fica tensa sobre o encontro com Preciosa. Bebel discute com Pascoal. Heitor convida Luna e Miguel para sua casa. Jefinho convence a banda de rock a tocar com ele. Luna estranha o comportamento de Preciosa. Conceição se preocupa com Olívia. Preciosa flagra Luna falando com Nicéia e fica intrigada. Luna salva Bernardo. Nicéia deixa a casa de Preciosa. Conceição desconfia de Olívia. Miguel pede Luna em namoro. Alícia ouve a declaração que Jefinho faz para Luna. Bebel se aconselha com Emília. Otávio Augusto recebe um bilhete anônimo. Luna e Miguel tentam encontrar a casa de Nicéia. Preciosa exige que Nicéia conte sobre a conversa que teve com Luna.

Capítulo 08 - Terça-feira, 22 de agosto

Preciosa ameaça Nicéia. Pascoal revela seu interesse no tesouro da Dama de Ouro. Preciosa sai apressada da casa de Nicéia, e acaba caindo de um barranco. Heitor encontra o desenho de uma chave e fica intrigado. Miguel e Luna se beijam. Olívia afirma a Conceição que sua gravidez é saudável. Francisco discute com Soraya. Miguel chora ao lembrar de sua mãe. Bebel vai ao hospital ver Nero. Rejane agarra Nero em seu quarto. Heitor sai à procura de Preciosa. Conceição comenta com Nero que Bebel foi embora do hospital sem falar com ele. Nicéia foge de Luna e Miguel. Otávio Augusto mostra a Francisco o bilhete que recebeu a respeito de Maria Navalha. Preciosa ameaça Luna.

Capítulo 09 - Quarta-feira, 23 de agosto

Preciosa exige que Luna conte sobre o interesse em Nicéia. Soraya ouve Francisco conversando com Otávio Augusto sobre o bilhete. Miguel fala com Olívia por telefone. Preciosa tenta atacar Luna, e Miguel a salva. Soraya usa Jefinho para provocar Francisco. Alícia faz uma proposta para Jefinho. Rejane pensa em voltar para a Fuzuê. Nero liga para Bebel. Luna aceita namorar Miguel. Soraya comenta com Luna sobre a conversa que ouviu. Jefinho tem embate com Francisco para defender Luna. Luna conta para Miguel sobre o bilhete.

Capítulo 10 - Quinta-feira, 24 de agosto

Miguel se surpreende com Luna. Soraya repreende Jefinho. Francisco afirma a Alícia que Luna é uma golpista. Miguel, Luna e Otávio Augusto tentam encontrar quem escreveu o bilhete. Luna descobre que sua mãe participou de um concurso na Fuzuê antes de ela nascer, e que Nicéia trabalhou na pousada no mesmo ano. Miguel pede para Luna passar a noite com ele. Olívia arruma o quarto de Miguel com enfeites de bebê, e Conceição fica preocupada. Preciosa, Heitor e Bernardo voltam para casa. Francisco decide não avisar a Miguel sobre a chegada de Olívia. Nero chega à Fuzuê e é ovacionado pelos funcionários. Miguel e Luna se surpreendem quando Olívia anuncia sua gravidez.

Capítulo 11 - Sexta-feira, 25 de agosto

Olívia finge passar mal na frente de Miguel, que vai atrás de Luna. Luna sofre por Miguel. Heitor mostra o desenho da chave de lua para Pascoal. Bebel afirma a Preciosa que ajudará Luna. Miguel garante a Olívia que não ficará com ela. Luna tenta descobrir se Cata Ouro falou com sua mãe sobre o mapa de tesouro que ele carrega. Olívia passa mal, e Francisco a ajuda. Alícia consola Miguel. Luna conversa com Soraya e Bartô sobre Miguel. Nero encontra a chave de lua. Pascoal e Heitor conspiram contra Nero. Alícia chega para o almoço com Preciosa. Olívia e Francisco são fotografados juntos na praia. Miguel conversa com o funcionário que escreveu o bilhete para Otávio Augusto. Nero procura Luna.

Capítulo 12 - Sábado, 26 de agosto

Nero mostra para Luna a chave de lua. Kirida conta para Miguel sobre o funcionário que ajudou Maria Navalha. Olívia e Francisco continuam sendo fotografados na praia. Preciosa inventa uma desculpa para Alícia ajudá-la a se aproximar de Miguel e Luna. Pascoal fala para Heitor que eles precisam se unir a Merreca. Alícia derruba uma bandeja de doces em Preciosa. Merreca invade a casa de Luna e exige que Nero pague sua dívida. Merreca pega a chave de lua, e Luna fica preocupada. Miguel tenta falar com Vanderlei no hospital. Miguel e Luna pensam um no outro. Francisco vê Nero pegando dinheiro no cofre e o questiona. Pascoal fala com Merreca. Luna recebe um telefonema, e acredita se tratar de sua mãe.