Fuzuê: César está vivo! Saiba onde ele está após ser dado como morto

Nos próximos capítulos da novela Fuzuê, o público descobre que César Montebello está vivo e vê onde está vivendo desde que foi dado como morto

Nos próximos capítulos da novela Fuzuê, da Globo, César Montebello (Leopoldo Pacheco) reapareceu vivo na história. Ele desapareceu há muitos anos e foi dado como morto. Porém, ele está bem vivo e seu destino será revelado no início do mês de dezembro.

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, César está vivendo em uma casa simples na região da Amazônia. Ele está sem memória e não sabe qual é a sua verdadeira identidade. Tanto que ele é chamado de Carlos pelas pessoas da região.

Ele reaparece na novela em uma cena em que está investigando um saco de pedras em busca de preciosidades. Enquanto isso, a família dele segue com a vida na cidade grande.

Inclusive, no mesmo capítulo do reaparecimento de César, Bebel (Lilia Cabral) fica noiva de Nero (Edson Celulari) e tira o quadro do ex-marido da parede de sua casa para marcar a nova fase de sua vida.

Confira o resumo da novela Fuzuê para o período de 27 de novembro a 2 de dezembro:

Capítulo 91 - Segunda-feira, 27 de novembro

Bebel ajuda Maria Navalha com o exame de DNA. Cláudio, Miguel e Luna mostram documentos para Mariângela. Preciosa finge aceitar as investidas de Pascoal. Alícia e Francisco pressionam Nero a ficar com o tesouro. Lampião percebe o interesse de Selena em Jefinho. Maria Navalha fica revoltada com a decisão da Justiça. Preciosa e Pascoal descobrem quando o tesouro irá para o banco. Jefinho critica as atitudes de Luna. Pascoal fala com Maçarico, e Merreca tenta descobrir o conteúdo da conversa. Bebel avisa a Maria Navalha sobre o resultado do exame de DNA. Nero toma uma decisão e comunica a Luna.

Capítulo 92 - Terça-feira, 28 de novembro

Nero pede discrição para Luna sobre sua decisão. Bebel confronta Preciosa. Preciosa deixa Bernardo preso dentro do carro e se encontra com Pascoal. Heitor invade o apartamento de Pascoal. Maria Navalha não aceita a decisão de Nero. Merreca se junta ao grupo de Calango para roubar o carro-forte. Bebel expulsa Preciosa de casa. Soraya procura por Merreca. Calango encaminha Merreca e seus capangas para cercarem o carro-forte. Maria Navalha confirma a Luna que ela é filha de César. Merreca vê Pascoal perto dos bandidos e alerta Barreto. Bebel desabafa com Nero. Luna recebe Preciosa na ONG. Calango e Pascoal avançam contra o carro-forte. Merreca e os outros bandidos observam o carro-forte explodir.

Capítulo 93 - Quarta-feira, 29 de novembro

Calango, seus capangas e Pascoal tentam impedir que o tesouro seja saqueado. Merreca faz um filme de Pascoal no meio do roubo. Luna mostra a ONG para Preciosa. Merreca atira em Pascoal e pega o baú que ele roubou. Barreto e os policiais chegam ao local do roubo. Merreca percebe que perdeu seu celular e se desespera. Barreto avisa a Nero sobre o roubo ao carro-forte. Pascoal chega em casa ferido, e Preciosa o ajuda. Merreca procura Maria Navalha. Bebel pede para conversar com Luna. Merreca leva Maria Navalha até o baú do tesouro.

Capítulo 94 - Quinta-feira, 30 de novembro

Cata Ouro estranha a reação de Maria Navalha. Bebel surpreende Luna com uma proposta. Mariângela se espanta ao saber sobre Pascoal e Preciosa. Miguel enfrenta Pascoal. Preciosa procura Heitor. Miguel pede para Maria Navalha marcar um encontro seu com Merreca. Selena se insinua para Jefinho. Luna chega para a coletiva de imprensa. Merreca ouve uma conversa entre Pascoal e Preciosa. Merreca conta para Miguel a ameaça que ouviu Pascoal fazer a ele e Nero. Preciosa decide voltar para a joalheria. Luna aceita a proposta de Bebel.

Capítulo 95 - Sexta-feira, 1 de dezembro

Bebel vibra com a aceitação de Luna. Maçarico vê Merreca conversando com Miguel, e avisa a Pascoal. Cata Ouro tenta convencer Maria a falar com Luna sobre o baú. Fãs invadem a Conde de Montebello atrás de Luna, e Preciosa fica com inveja. Jefinho se anima com a repercussão de sua música. Cata Ouro e Gilmar decidem proteger o tesouro. Miguel se une a Cecília para tentar provar os crimes de Pascoal. Nero arma com Conceição para surpreender Bebel. Luna flagra Maria Navalha com as chaves de lua e sol. Pascoal encontra o celular de Merreca em seu carro. Merreca vai ao esconderijo de Cata Ouro e não encontra o baú do tesouro.

Capítulo 96 - Sábado, 2 de dezembro

Merreca tenta intimidar Cata Ouro. Pascoal ameaça Merreca para Preciosa. Maria conta para Luna e Miguel sobre o baú do tesouro. Pascoal persegue Merreca. Luna e Miguel vão ao esconderijo de Cata Ouro. Preciosa vai à casa de Luna, e Maria Navalha a recebe. Gilmar e Cata Ouro conseguem um lugar para esconder o baú do tesouro. Nero pede Bebel em casamento. Francisco pede para namorar Soraya. Pascoal ameaça Merreca. Preciosa faz uma oferta para Maria Navalha. Merreca encara Pascoal e consegue resgatar seu celular. Luna repreende Maria Navalha por causa do baú do tesouro. Cata Ouro avisa a Lampião que o baú pertence ao tesouro da Dama de Ouro. Merreca procura Maria Navalha. Barreto vai à casa de Luna atrás de Maria Navalha.