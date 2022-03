Flávia salva Guilherme em 'Quanto Mais Vida, Melhor'

Dançarina Flávia salva Guilherme de apuros na novela 'Quanto Mais Vida, Melhor'

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 11h37

Uma dupla daquelas passará por vários apuros em breve na novela Quanto Mais Vida, Melhor, escrita por Mauro Wilson.

Nos próximos capítulos do folhetim da TV Globo, preso no corpo de Flávia (Valentina Herszage), Guilherme (Mateus Solano) quase teve que passar uma noite com Tucão (Renato Livera) no motel Arriba Caracas.

Na trama das 19 horas, a verdadeira dançarina surgirá para salvar o dia do médico, armando um esquema para acabar com a festa do bandido e ajudar o colega a fugir.

Confusão no motel

Flávia pegará um fósforo e colocará fogo em um papel, que aproximará do detector de fumaça, causando um tumulto no local e fazendo com que Guilherme não enfrente Tucão na novela da Globo.