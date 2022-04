Flávia leva fora de Guilherme em 'Quanto Mais Vida, Melhor'

Flávia leva grande fora do médico Guilherme na novela 'Quanto Mais Vida, Melhor'

CARAS Digital Publicado em 18/04/2022, às 12h20

Mais um triste afastamento marcará a vida de dois dos protagonistas da novela Quanto Mais Vida, Melhor.

Nos próximos capítulos do folhetim da TV Globo, Guilherme (Mateus Solano), Flávia (Valentina Herszage) enfrentarão outra separação na história.

Após o desastre que aconteceu no casamentos deles na trama das 19 horas, a dançarina ficará bem decepcionada ao ouvir uma declaração do médico sobre ela.

Fim de vez?

Ainda dentro do corpo do doutor, Flávia escutará do milionário que não é o destino dos dois ficarem juntos e que ele não quer mais subir ao altar com ela, deixando a mocinha super arrasada na novela das sete.