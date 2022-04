Flávia e Guilherme vão se casar de novo em 'Quanto Mais Vida, Melhor'

Flávia e Guilherme vão se casar mais uma vez na novela 'Quanto Mais Vida, Melhor'

Apesar de tudo ter dado errado na primeira vez, um casamento vai mesmo acontecer na novela Quanto Mais Vida, Melhor.

Nos próximos capítulos do folhetim da TV Globo, para o desgosto de Celina (Ana Lucia Torre), Flávia (Valentina Herszage) e Guilherme (Mateus Solano) trocarão alianças de verdade.

Na trama das 19 horas, o casal decidirá apagar o fiasco que foi a primeira tentativa de união dos dois com uma cerimônia super pequena e bem restrita.

Momento íntimo

Flávia e o médico Guilherme darão a volta por cima e optarão por uma celebração intimista no civil que contará somente com a presença do craque Neném (Vladimir Brichta) e da empresária Paula (Giovanna Antonelli).