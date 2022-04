Filó dá a volta por cima e conquista José Leôncio em 'Pantanal'

Filó dá a volta por cima na história e conquista José Leôncio na novela 'Pantanal'

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 11h22

Uma grande e importante reviravolta em breve vai acontecer no núcleo central da novela Pantanal, em alta na telinha.

Nos próximos capítulos da trama das 21 horas, Filó (Leticia Salles/Dira Paes) dará a volta por cima e terá a sua chance de conquistar o coração de José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmeira).

Depois da patricinha Madeleine (Bruna Linzmeyer/Karine Telles) arrumar as malas dela e fugir da fazenda do marido com o filho nos braços, muita coisa irá mudar no folhetim rural da Globo.

Esposa oficial

A ex-prostituta se aproximará ainda mais do patrão na novela das nove e os dois ficarão juntos. Na segunda fase da trama, Filó será a grande companheira do fazendeiro milionário.