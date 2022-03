Filho de Almir Sater viverá papel do pai na novela 'Pantanal'

Gabriel Sater, filho de Almir Sater, viverá papel do pai na nova versão da novela 'Pantanal'

CARAS Digital Publicado em 08/03/2022, às 13h09

A partir do dia 28 de março, o horário nobre da TV Globo apresentará a sua próxima novela das nove, Pantanal.

A nova versão da famosa trama rural de Benedito Ruy Barbosa (91) ocupará o lugar de Um Lugar ao Sol, e trará uma história forte e emocionante para o público de casa.

Dentre alguns dos destaques do elenco, estão Almir Sater (65) e o seu filho Gabriel Sater (40), que trabalharão juntos no remake que foi exibido originalmente pela extinta Manchete nos anos 90.

Enquanto Almir viverá o sereno e sábio chalaneiro Eugênio, Gabriel será o violeiro Trindade, personagem especialmente criado para seu pai na primeira versão da novela.

Chamadas no ar

Atualmente, a TV Globo exibe as primeiras chamadas de Pantanal, apresentando o elenco principal do remake, um pouco da história central e mostrando que a trilha sonora relembrará a primeira versão da novela, um clássico do passado na teledramaturgia.