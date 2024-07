Família É Tudo: Saiba quando Frida volta para a novela

Nos próximos capítulos da novela Família É Tudo, o público descobre que Frida está viva e qual foi a farsa que ela inventou para se fingir de morta

Nos próximos capítulos da novela Família É Tudo, da Globo, os telespectadores vão descobrir a verdade sobre a mentira de Frida (Arlete Salles), que fingiu sua morte para unir os netos. A personagem voltará a assumir sua identidade ao aparecer na mesma cena que a irmã, Catarina (Arlete Salles).

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, Frida fingiu a própria morte após ficar entre a vida e a morte no navio. Ela decidiu que queria dar uma lição nos netos e contou com a ajuda de Hans (Raphael Logam) e Catarina para executar o seu plano. Frida assumiu o lugar da gêmea, enquanto Catarina foi tirar férias nos Estados Unidos. Assim, ela ficou perto dos netos na missão do seu testamento.

Um dia, Catarina volta ao Brasil. Ela chega em casa e surpreende o filho, Hans, ao reaparecer de surpresa. Ele fica em choque, mas Frida também surge na cena e diz que vai acabar com a farsa. Isso porque ela percebeu que Hans estava sabotando os primos, algo que ele não poderia fazer. Ela diz que vai contar para os netos que o testamento é falso e que ela não morreu.

A previsão é que o capítulo de retorno de Frida seja exibido no dia 5 de agosto .

A mentira de Frida na novela Família É Tudo

De acordo com o site Notícias da TV, Hans (Raphael Logam) salvou a vida da tia, Frida, na noite da tempestade no navio. Então, ela teve a ideia de um plano para salvar sua família e unir os netos. Para isso, ela contou com Hans e a irmã gêmea Catarina (Arlete Salles) para criar uma armação e fingir a sua morte.

Nas cenas, segundo a colunista Carla Bittencourt, Frida ficou abalada com a possibilidade de morrer e deixar seus netos sem um caminho na vida, já que cada um vivia sem falar com o irmão e só gastando dinheiro. Com isso, ela decidiu fingir a própria morte no navio e criar um testamento para dar uma missão para os netos com o objetivo de deixá-los mais responsáveis e merecedores da sua herança.

Frida teve a ideia de ocupar o lugar da irmã gêmea, Catarina, que foi passar longas férias em Miami enquanto a empresária colocava o seu plano em prática no Brasil. Ela saiu escondida do navio para que ninguém percebesse. Durante todo esse tempo, Frida estava de olho nos netos ao dar a missão do testamento e acompanhá-los na execução. Ela disse o seu plano era necessário para encaminhar os netos na vida, mesmo que eles ficassem com raiva dela.

Hans aceitou participar do plano da tia porque vai ter vantagens. Caso os primos falhem na missão, ele realmente vai receber a herança da tia. Caso eles vençam, o empresário vai receber uma bonificação valiosa em dinheiro e será colocado no testamento final da tia como herdeiro com direitos iguais aos dos primos.