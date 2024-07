Família É Tudo: Saiba como será o primeiro beijo de Lupita e Guto

Nos próximos capítulos da novela Família É Tudo, Guto declara o seu amor por Lupita enquanto eles estão perdidos na mata e ela o beija

Nas cenas, Lupita e Guto estão perdidos em uma floresta desde que foram vítimas de um acidente e um assalto na estrada. Os dois estão desesperados, mas cada vez mais próximos durante o perrengue que estão enfrentando no meio da mata.

Em uma noite, Guto diz que está apaixonado por Lupita e que a viagem foi uma armação para aproximar os dois. Ele ainda diz que teve a ajuda de Júpiter (Thiago Martins) para conquistar o coração dela. Ao ouvir isso, Lupita fica chateada e se afasta.

Então, Guto fica preocupado e começa a procurar por Lupita. Quando reaparece, ela diz que estava se sentindo perdida desde que chegou ao Brasil, mas, agora, encontrou um homem que merece o seu coração. Ela pede para Guto fechar os olhos e dá um beijo nele. Logo depois, Júpiter aparece para resgatá-los e vê o beijo.

Confira o resumo da novela Família É Tudo para os capítulos de 12 e 13 de julho:

Capítulo 112

Tom termina seu namoro com Vênus. Netuno/Léo revela a Babbo que foi contratado para assassinar uma mulher. Electra encontra Jéssica no teatro para fazer a audição. Tom afirma a Eva que não irá abandoná-la. Lupita se surpreende com as habilidades de Guto na mata. Júpiter diz a Marieta que pedirá Lupita em namoro. Maya e Luca procuram fotos de Ana na antiga balada que ele foi com Electra, na noite em que foi esfaqueado. Murilo entrega um amuleto para ajudar Electra em sua audição. Andrômeda assina contrato com a gravadora. Guto revela o plano de Júpiter e se declara para Lupita.



Capítulo 113

Lupita se surpreende com as revelações de Guto. Júpiter decide se juntar às buscas por Guto e Lupita. Tom abandona a produtora, e Maya fica intrigada. Plutão não consegue se explicar para Nicole. Chicão é expulso da gravadora, e Lulu impede que Andrômeda o ajude. Paulina tem uma evolução na clínica, e Wilson comemora. Vênus se empenha em descobrir por que Tom terminou o namoro. Otto sugere a seu sócio misterioso que ele apareça para Netuno/Léo, a fim de recuperar a memória do rapaz. Ernesto afirma que não deixará Hans acabar com a carreira de Andrômeda. Lupita e Guto se beijam.