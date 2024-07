Família é Tudo: Mila manda o pai para o hospital em ato de vilania

Nos próximos capítulos da novela Família É Tudo, Mila toma decisão radical e o pai dela, Furtado, vai parar no hospital em estado grave

Nos próximos capítulos da novela Família É Tudo, da Globo, Mila (Ana Hikari) vai fazer uma vilania que terá o seu pai, Furtado (Claudio Torres Gonzaga), como vítima. Tudo acontecerá quando ela executar uma ordem de Hans (Raphael Logam).

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Hans manda Mila envenenar a comida do restaurante dos primos. A intenção dele é prejudicar os primos com denúncias para a vigilância sanitária para que o local seja fechado e eles não consigam cumprir a missão do testamento. Para isso, ele dá um frasco de veneno para Mila e diz para ela colocar na comida do local.

No início, Mila se recusa a fazer o serviço sujo com medo de ser presa ou que o seu pai seja envenenado. Porém, Hans diz que vai aumentar o salário dela e que o pai da jovem não vai trabalhar naquele dia. Assim, ela aceita.

No restaurante, ela coloca o veneno no molho de tomate. Na saída, ela vê o pai chegando para trabalhar e disfarça sua presença ali. Logo depois, Furtado come o macarrão com o molho envenenado e começa a passar muito mal. Mila fica assustada com a cena do pai envenenado e o acompanha até o hospital. Lá, o médico diz que Furtado está com intoxicação alimentar grave e ficará internado.

Confira o resumo da novela Família É Tudo para o período de 11 a 13 de julho:

Capítulo 111

Chicão tenta ajudar Andrômeda. Ubaiara se apresenta para Leda com um nome falso. Netuno/Léo foge do cativeiro de Otto e Marta. Andrômeda é ovacionada pela plateia ao vencer o concurso. Hans se surpreende ao ouvir a prima cantando. Júpiter avisa aos irmãos do desaparecimento de Lupita e Guto. Eva teme que Tom e Vênus a abandonem. Wilson comunica Tom que levou seus exames para serem avaliados por outro médico. Andrômeda ajuda Electra. Plutão marca um encontro com Nicole. Guto cuida de Lupita. Netuno/Léo volta para a Fundação. Nicole descobre que Plutão é um Mancini. Tom decide falar com Vênus.



Capítulo 112

Tom termina seu namoro com Vênus. Netuno/Léo revela a Babbo que foi contratado para assassinar uma mulher. Electra encontra Jéssica no teatro para fazer a audição. Tom afirma a Eva que não irá abandoná-la. Lupita se surpreende com as habilidades de Guto na mata. Júpiter diz a Marieta que pedirá Lupita em namoro. Maya e Luca procuram fotos de Ana na antiga balada que ele foi com Electra, na noite em que foi esfaqueado. Murilo entrega um amuleto para ajudar Electra em sua audição. Andrômeda assina contrato com a gravadora. Guto revela o plano de Júpiter e se declara para Lupita.



Capítulo 113

Lupita se surpreende com as revelações de Guto. Júpiter decide se juntar às buscas por Guto e Lupita. Tom abandona a produtora, e Maya fica intrigada. Plutão não consegue se explicar para Nicole. Chicão é expulso da gravadora, e Lulu impede que Andrômeda o ajude. Paulina tem uma evolução na clínica, e Wilson comemora. Vênus se empenha em descobrir por que Tom terminou o namoro. Otto sugere a seu sócio misterioso que ele apareça para Netuno/Léo, a fim de recuperar a memória do rapaz. Ernesto afirma que não deixará Hans acabar com a carreira de Andrômeda. Lupita e Guto se beijam.