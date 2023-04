Fábio Ventura enaltece elenco preto em A Infância de Romeu e Julieta: "Nós estamos aqui"

"Oportunidade da teledramaturgia rever seus conceitos e as oportunidades", afirmou o ator Fábio Ventura

O ator Fábio Ventura (46) interpretará Bernardo em A Infância de Romeu e Julieta, da autora Íris Abravanel (74). A novela, que estreia no dia 8 de maio, será a primeira coprodução entre o SBT e a plataforma de streaming Prime Video.

A trama contará a história de Romeu Monteiro e Julieta Campos, que moram em lados opostos do mesmo bairro, mas quando se conhecem criam uma conexão instantânea. Eles acabam descobrindo que são de famílias inimigas e turmas rivais, e decidem encontrar uma forma de acabar com as rixas dos amigos, resolver os mal-entendidos do passado e selar a paz entre as famílias.

Durante a coletiva de imprensa que aconteceu na tarde desta quinta-feira, 27, Ventura, que dá a vida ao pai de Romeu (Miguel Ângelo) e é casado com Vera (Bianca Rinaldi), falou sobre a felicidade de fazer parte de um elenco com tantos atores pretos. Além disso, o artista recordou um momento emocionante que viveu antes de gravar uma cena de seu personagem.

"Tudo na vida, acredito, só se faz realidade quando a gente tem a oportunidade. Quando eu entrei no cenário, que é lindo e cheia de referências africanas, cada detalhe dali - que tinha um mapa do mundo que parecia a África... um filme passou na minha cabeça, de tantas lutas e de tantas coisas que nós pretos passamos para conseguir uma oportunidade", refletiu ele.

Em seguida, Fábio falou sobre os outros atores que fazem parte da sua família no folhetim, como Guilherme Sant’anna, Karin Hils,Lukas Cabral e Samuel Estevão, e celebrou o fato deles serem empoderados, ressaltando que dramaturgia ainda precisa rever diversos conceitos em relação à distribuição de papéis. "Quando eu me vejo dentro de uma família completamente empoderada, eu vejo a oportunidade da teledramaturgia rever seus conceitos e as oportunidades das outras gerações."

O ator ainda se emocionou ao falar sobre o protagonista da novela. Ventura confessou que está muito feliz em ver um menino de 12 anos em um papel de destaque. "Eu espero que todos nós, sem exceção, principalmente vocês crianças, e principalmente você, meu filho, eu me vejo em você, e eu acho que várias pessoas, várias crianças vão ter esse mesmo sentimento", disse ele, relembrando como se sentiu ao gravar pela primeira vez com Miguel.

"Na hora que falou gravando, no primeiro dia que a gente gravou a primeira cena, eu pensei: 'meu Deus, como eu gostaria de ter tido a oportunidade hoje, aos 46 aos, viver isso quando eu tinha 12, porque aos 12 anos eu já estudava teatro, e você tem. Então, o que a gente tá vivendo é um marco, é uma oportunidade. Alguns dirão que veio tarde, outros dirão não é representatividade suficiente, mas o fato é que nós estamos aqui, precisamos dessa oportunidade, e vamos fazer valer a pena", completou.

Atores da novela A Infância de Romeu e Julieta - Foto: Rogerio Pallatta

Karin Hils e sua família em A Infância de Romeu e Julieta -

Foto: Rogerio Pallatta

Autora e diretor exaltam diversidade do elenco

O diretor-geral da novela, Ricardo Mantoanelli, também exaltou a diversidade de atores na novela do SBT. Além da família Monteiro, outros núcleos contam com atores pretos.

"A gente se sente muito orgulhoso de ter um terço, ou mais, do nosso elenco composto por negros em diferentes posições, não só na família do Romeu, mas em outras posições também", celebrou ele.

Íris também falou sobre o elenco. "O que nós queremos passar é que não devemos olhar a aparência e sim o coração de cada um. Cada personagem você olha o coração, independente da cor, da raça, não importa, o coração é o que importa. Vocês vão perceber isso na novela, o coração de cada um. É isso que nós queremos passar. Não olhe para a aparência, olhe o coração das pessoas", afirmou.

