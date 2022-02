Ex-ator mirim de 'Império' será destaque no remake de 'Pantanal'

Famoso ex-ator mirim da TV Globo será um dos destaques na nova versão de 'Pantanal'

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 12h13

O ator Drico Alves (19), que fez o Victor em Império e também ficou conhecido como o Yuri de A Força do Querer, agora se prepara para viver o protagonista do remake de Pantanal.

Aos 19 anos de idade, o ex-artista mirim dividirá o papel de José Leôncio com Renato Góes (35) e Marcos Palmeira (58) na próxima novela das 21 horas da TV Globo.

Filho de Joventino (Irandhir Santos) no folhetim rural, Drico aparecerá no primeiro capítulo, quando seu personagem passa da infância para a vida adulta, e se torna um dos melhores peões da região.

Estreia em março!

Prevista para estrear no final do mês de março, substituindo Um Lugar ao Sol no horário nobre da plim plim, a novela Pantanal apostará em uma nova versão da famosa obra de Benedito Ruy Barbosa (90) que bombou nos anos 90 na TV.

Veja a foto de Drico Alves como José Leôncio!

(Foto: Divulgação/TV Globo)