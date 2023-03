Equipe de Mar do Sertão descobriu casamento entre atores ao longo da novela

Em entrevista à CARAS Brasil, Titina Medeiros contou que seu casamento foi descoberto em momento inusitado de Mar do Sertão

Titina Medeiros (45) e César Ferrario (48), que interpretam Nivalda e Zahym em Mar do Sertão, são casados na vida real. Juntos há quase 20 anos, eles se conheceram em um grupo de teatro e, desde então, trabalharam juntos em vários projetos. Mas, parece que a equipe da novela só soube da união ao longo das gravações. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz contou que a produção descobriu o casamento em um momento inusitado.

"Ninguém sabia que nós éramos casados. Inclusive, quando a gente chegou para se hospedar em Sobradinho, no Piauí, tinha um quarto para cada um, e lá que a produção soube que nós éramos casados", compartilhou a atriz de Mar do Sertão.

Titina Medeiros conheceu César Ferrario em um grupo de teatro, junto com outro colega de elenco, Marco França (46), que interpreta Fubá Mimoso em Mar do Sertão. A atriz também explicou o encontro de conhecidos na novela: "Foi por acaso. Através do nosso trabalho mesmo. Não foi nenhuma indicação ou coisa desse tipo. Foram os nossos trabalhos que nos levaram para a novela". "Como aqui não temos muitos recursos, a gente acaba se reconhecendo muito uns nos outros", adicionou.

Com a mistura da relação profissional com a pessoal no casamento, a atriz de Mar do Sertão comentou que nem sempre é fácil. "É muito boa, é maravilhosa, mas também é muito ruim. Nós não trabalhamos juntos só na televisão. Esse charme de que começamos juntos foi uma coisa muito linda", contou Titina Medeiros sobre o parceiro de longa data.

"No teatro, a gente trabalha junto com a produtora. Então, o que é ruim é porque às vezes o problema é da produtora, é do trabalho, não é do casamento. E não tem como, você traz para casa, traz para sua mesa. Isso é ruim, mas eu confesso que tem sido, em geral, melhor do que ruim, muito melhor, e eu não quero deixar de trabalhar com ele. Eu admiro muito ele", finalizou.