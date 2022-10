Regina Casé dá detalhes sobre sua personagem em ‘Todas as Flores'

Regina Casé viverá uma ambiciosa vilã em nova trama do Globoplay, chamada 'Todas as Flores'

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 19h01

A atriz Regina Casé (68) integrará o elenco da próxima trama do Globoplay! Escrita por João Emanuel Carneiro e dirigida por Carlos Araújo, 'Todas as Flores' , irá estreiar na próxima quarta-feira, 19.

Casé revelou alguns detalhes da personagem que irá interpretar durante uma coletiva de imprensa entre o elenco. “Nunca fiz nem uma pessoa de classe média, quanto mais rica. Mas a Zoé merece um flashback a cada capítulo, porque vamos descobrindo coisas novas dela”, adiantou a atriz.

Elenco e sinopse

Além de Regina Casé, as atrizes Sophie Charlotte (33) e Letícia Colin (32) estarão presentes no time principal da trama que será exibida pela plataforma de streaming da Globo.

“Agora, ouso dizer que a personagem da Letícia (Colin) é bem pior do que eu. Eu falo várias vezes: ‘Como você pode ser assim?’. E o encontro com a Maíra (personagem de Sophie Charlotte), que é impactante, vai, aos poucos, humanizando a Zoé”, explicou a atriz. "Mas quando a Zoé diz que se perdoa, porque não sabia o que era amor, eu entendo. Ela não é uma personagem maquiavélica, que faz as coisas por vingança, ela encara aquilo quase como um trabalho dela."