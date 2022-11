Drica Moraes testa positivo para covid-19 e Globo suspende gravações de ‘Travessia’

Após alguns casos de covid-19, atores são afastados e Globo suspende gravações da novela ‘Travessia’

Parece que uma nova onda de contaminações pela covid-19 vem assombrando não só o país, mas também os atores contratados da TV Globo. A atriz Drica Moraes (53), que vive a personagem Núbia, na novela ‘Travessia’, foi mais uma das atrizes que testaram positivo para o vírus. Assim como a atriz, o ator Rafael Losso (41), o intérprete de Gil, também testou positivo. Ambos estão fora das gravações da novela, até que se recuperem totalmente e as gravações que contavam com os personagens foram suspensas.

Mas não foi só a novela ‘Travessia’ que acabou tendo prejuízos após as contaminações. Em ‘Todas as Flores’, Regina Casé (68) também teve que ser afastada pelo mesmo motivo, se juntando a outros quatro nomes: Cássio Gabus Mendes, Nicolas Prattes, Leonardo Lima Carvalho e Fábio Assunção.

Outros globais que testaram positivo para covid-19

Além dos astros das teledramaturgias, alguns outros contratados da TV Globo também foram positivados com a covid-19. O ator Luis Lobianco (40) recebeu o diagnóstico pela segunda vez. “Covidei de novo. Como tomei as 4 doses de vacina, os sintomas são leves, de um resfriado", explicou Lobianco, que em seguida incentivou os seguidores a se vacinarem e se protegerem. "Não deem mole, tomem a vacina. Protejam-se!", escreveu ele em uma publicação no Instagram.

A apresentadora e jornalista Fátima Bernardes (60) também não escapou. Ela testou positivo pela primeira vez e disse que está bem, e em Recife, com o namorado Túlio Gadêlha: “É verdade a notícia: teste positivo para covid pela primeira vez. Com as 4 doses da vacina em dia, estou bem, mas sigo afastada do trabalho até negativar. Como temos uma boa frente de programas gravados, as emoções do The Voice Brasil estão garantidas. Não percam a estreia amanhã”, escreveu em seu twitter.

O último e mais recente caso anunciado foi o da cantora Iza (32), que informou através de um comunicado no seu Instagram que testou positivo para a Covid-19 e por isso precisou cancelar um de seus shows no estado de Pernambuco. “Com todas vacinas em dia, me recupero em casa com sintomas leves. Tenho certeza que em breve nos reencontraremos para um show especial. Se cuidem!", escreveu a cantora.