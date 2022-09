Diretor de 'Mar do Sertão' quer a participação de Juliette Freire na história

Participação de Juliette Freire na novela 'Mar do Sertão', da Globo, é um desejo do diretor Allan Fiterman

CARAS Digital Publicado em 13/09/2022, às 12h12

O diretor Allan Fiterman, da novela Mar do Sertão, da Globo, revelou que deseja ter uma participação especial da ex-BBB e cantora Juliette Freire na história. Ele contou que ainda não fez o convite, mas que é algo que seria muito representativo para a novela.

"Juliette talvez possa fazer uma participação, mas nada foi falado com ela, não rolou um convite. A gente tem uma novela muito representativa. Colocar repentistas no final é muito mais trabalhoso, não tinha sido escrito assim, mas traz graça e identidade. Colocar a Juliette também é trazer representatividade. É uma vontade minha que está em conjunção com a vontade da empresa. A prioridade hoje é ter artistas nordestinos para contar a história", disse ele à coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Vale lembrar que Juliette Freire está na trilha sonora da novela Mar do Sertão. Ela gravou uma versão da música Deus Me Proteja, de Chico César, para a história.

Juliette relembra quando negou convite de Luan Santana

Há pouco tempo, Juliette Freire relembrou o motivo para ter negado o convite para participar de um clipe do cantor Luan Santana após sair do BBB 21.

"Quando eu saí, o povo ficava ‘meu Deus, você e Luan Santana!’. Aí botaram o negócio da ‘Morena’. Eu queria ser conhecida por Juliette, não por ser a morena de Luan Santana. Eu sou morena minha, no máximo de Gilberto Gil. Eu meio que tive essa sacada. A sociedade tenta muito resumir a gente a homem. O homem às vezes nem tem culpa, mas é uma tendência que você precisa ter um macho para ser bem sucedida", disse ela.

