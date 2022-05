Dira Paes faz homenagem para José Loreto, o Tadeu de Pantanal

Dira Paes abre álbum de fotos de gravações no Pantanal com José Loreto e celebra o aniversário dele: 'Lindo da minha vida'

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 14h18

A atriz Dira Paes (52) fez uma homenagem nas redes sociais para o ator José Loreto (38), que interpreta o personagem Tadeu na novela Pantanal, da Globo. Eles são mãe e filho na ficção e ela fez questão de celebrar o aniversário do amigo publicamente.

Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou um álbum de fotos dos dois abraçados entre uma gravação e outra no Pantanal e também declarou todo o seu carinho por ele.

“O José Loreto é sol, mar, terra e ar. Parabéns, lindo da minha vida, que todos os elementos da natureza te alinhem para a nova primavera. Dividir a cena contigo tem a beleza dessa amizade que foi construída e agora é pra toda vida! Saúde, amor e sucesso!”, declarou ela.

Dira Paes e os filhos na vida real

Há poucos dias, Dira Paes mostrou fotos inéditas com seus filhos na vida real, Inácio (14) e Martim (6), frutos do casamento com Pablo Baião. Ela montou um álbum de fotos no Instagram para celebrar o aniversário do marido e também mostrou fotos dos herdeiros.

"Se um cabeludo aparecer na sua vida... Celebre! Feliz aniversário, meu amor", declarou na legenda.