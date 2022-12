Diogo Caruso celebra o encerramento de Cara e Coragem em festa com o elenco

Ator mirim da novela Cara e Coragem, Diogo Caruso revela como foi a festa de encerramento da trama

O ator mirim Diogo Caruso está com a sensação de dever cumprido com o fim das gravações da novela Cara e Coragem, da Globo. A despedida do elenco aconteceu em uma festa em grande estilo no Rio de Janeiro. Tanto que Diogo aproveitou para fazer fotos com os colegas de trabalho durante a comemoração.

Diogo posou ao lado de artistas como Paolla Oliveira, Carmo Dalla Vecchia, Paulo Lessa, Kiko Mascarenhas e Marcelo Serrado. Além disso, ele contou como foi a festa de encerramento da novela.

"A festa de encerramento de Cara e Coragem foi demais! A anfitriã foi a autora Claudia Souto, autora da novela, que preparou a surpresa com um show exclusivo dos Paralamas do Sucesso. Na festa tinha até bolo de chocolate com os nomes dos personagens. Muito maneiro. Toda a equipe esteve presente. Dançamos muito, trocamos abraços com um sabor de saudade e foi muito animado, assim como nos dias de gravações, com muita vibe positiva. Espero que o próximo projeto tenha uma equipe tão maravilhosa como essa", disse ele.