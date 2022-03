Destaque em 'Pantanal', Renato Góes é reservado para mais uma novela na Globo

Ator Renato Góes, que estará em breve em 'Pantanal', também participará de trama das seis na Globo

CARAS Digital Publicado em 09/03/2022, às 13h45

O ator Renato Góes (35) está em alta na TV Globo e poderá ser visto em diversas obras diferentes ao longos dos próximos meses do ano.

Além de ser um dos destaques da primeira fase de Pantanal, remake que ocupará a faixa das 21 horas no final de março, o artista também foi reservado para uma trama das 18 horas.

Substituta de Além de Ilusão

De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o famoso fará parte do time dos protagonistas de Mar do Sertão, folhetim escrito por Mário Teixeira e que ocupará o lugar de Além da Ilusão.

Na nova história que tem previsão de estreia para o segundo semestre, Renato Góes interpretará o personagem Tertulinho, que viverá um triângulo amoroso com Candoca (Isadora Cruz) e Zé Paulino (Romulo Estrela).