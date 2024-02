Destaque em nova novela da Globo, ator revela conflitos familiares: 'Irmãos que não se falam'

Paulo Tiefenthaler interpreta Pedro, personagem de destaque em Família É Tudo, próxima novela da Globo na faixa das 7

Paulo Tiefenthaler (55) se prepara para o desafio mais importante da carreira. O ator foi escolhido pela Globo para um papel de destaque na novela Família É Tudo, a próxima das 7 que vai substituir Fuzuêa partir de 4 de março. Na trama, ele será Pedro, filho de Frida (Arlete Salles) e pai de cinco filhos Vênus (Nathalia Dill), Júpiter (Thiago Martins), Andrômeda (Ramile), Plutão (Isacque Lopes) e Electra (Juliana Paiva). A CARAS Brasil participou da coletiva de imprensa da nova aposta da Globo para o horário nobre. Em entrevista, o ator aponta semelhanças do personagem com seu pai.

"Acho interessante fazer esse pai. Por que digo pai? Já falecido há muitos anos, quando era adolescente com 17, 18 anos ele era um pouco essa loucura também, uma figura central na família, uma figura muito engraçada, palhaça. Adorava montar viagens e tinha o prazer de fazer isso, ele criava músicas, a gente viajava de carro então cantava junto as coisas que ele escrevia, ele fazia paródias", relembra.

Tiefenthaler revela detalhes do antagonista de Família É Tudo. O herdeiro da gravadora Mancini, principal cenário da novela, morre no início. No entanto, ele marca presença em flashbacks, já que todos conflitos começam após sua morte. A personagem de Salles desaparece misteriosamente, o que reaproxima os cinco filhos de Pedro então afastados após serem 'envenenados" por suas mães.

O ator conta que mesmo após a morte, Pedro se destaca. "Essa figura importante que vai permear toda a novela é quando o Pedro fala pra Vênus que é a filha: 'Me ajuda a manter os irmãos juntos?'. E ela diz: 'Sim, pai'. Então, isso vai permear toda a novela , vai passar a novela inteira tentando reunir os irmãos mais uma vez. Ele é uma figura apaixonada pelos filhos e deu esses nomes todos, independente da relação com as mulheres, essa parte paterna dele eu acho muito linda porque é fundamental aconselhar e falar sobre paz e amor. Pra ele família é tudo, irmãos não podem brigar, eles precisam ficar juntos", afirma.

As relações familiares são temas centrais em Família É Tudo. Durante o lançamento da novela para a imprensa no Rio de Janeiro, o intérprete diz conhecer pessoas que são brigadas com parentes há mais de duas décadas. Em reflexão, ele lamenta que o problema esteja presente na sociedade.

"Conheço irmãos que não se falam há mais de 10, 20 anos e como só tenho uma irmã, a gente é bem unido. Pra mim é muito inconcebível não falar com o irmão e a irmã. Tem gente que não fala com a mãe, mas com irmão acho uma coisa muito complicada, sinto muita dor de me colocar nesse lugar de rompimento porque você brigar é uma coisa, o rompimento é diferente da briga, é quando você corta o laço e isso é carne, é muito violento. Tem pessoas que fizeram isso e não estão bem até hoje", conclui.