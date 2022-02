Destaque em 'Além da Ilusão', Sofia Budke fala da emoção de viver a Dorinha na novela das seis

Atriz mirim Sofia Budke comemora papel de Dorinha, um dos destaques da primeira fase da novela 'Além da Ilusão', da Globo

Felipe Gatto Publicado em 18/02/2022, às 15h47

Na pele da Dorinha na primeira fase da novela Além da Ilusão, a atriz mirim Sofia Budke está roubando a cena no folhetim de época que estreou há alguns dias na telinha da Globo.

Aos 11 anos de idade, a artista que está agradando tanto o público como a crítica ao dar vida a uma destemida e carismática garotinha, é pura emoção!

Apesar da pouca idade, a famosa já esteve em outras tramas de sucesso como Gênesis e Topíssima, ambas da Record TV, e As Aventuras de Poliana e Carinha de Anjo, exibidas pelo SBT.

Em um recente e descontraído papo com a CARAS Digital, Sofia Budke comentou da novela das seis, falou da sua parceria em cena com Larissa Manoela (21) e adiantou quais são os seus maiores sonhos e planos para o futuro.

Com o folhetim de época gravado em tempos de pandemia, a atriz mirim garantiu que recebeu muitos cuidados de toda a equipe. "As gravações foram maravilhosas e foi tudo tranquilo com relação aos protocolos. Estávamos sendo testados sempre, toda a produção cuidava de mim. Contracenar com quem eu era fã, foi demais...", disse ela.

(Foto: Divulgação/TV Globo)

Sobre o trabalho ao lado da protagonista Larissa Manoela, que fará a personagem Dorinha no futuro, Sofia foi só elogios para a colega. "Eu era muito fã. Vi tudo dela antes de gravar a novela. A Larissa sempre me inspirou. O que acho incrível nela é que tem uma disposição, uma garra, uma determinação gigantescas. Ela estuda, acorda cedo e dorme tarde para gravar. Não pára até que ela termine aquilo, tem muita determinação. O dia dela parece que tem 60 horas", brincou.

"Ela ainda consegue ir na academia, fazer ioga, jogar futevôlei na praia, consegue sair... Essa disposição e essa determinação dela me inspiram muito", completou a jovem artista.

Depois da novela Além da Ilusão, Sofia afirmou que pretende seguir na carreira artística e se aventurar nas diferentes áreas da dramaturgia.

"Para esse ano e para o futuro, pretendo continuar a minha carreira como atriz, fazendo novelas, séries e filmes. Uma coisa que eu sempre quis fazer é uma personagem vilã, uma antagonista. Acho muito top, sempre quis", disse ela que revelou com quem sonha contracenar um dia.

"Isis Valverde e Adriana Esteves. Elas são atrizes perfeitas!", finalizou Sofia Budke que ainda está no cinema com o curta de terror Prenúncio, de Felipe Cunha.