Debora Bloch e Enrique Diaz entram para o elenco da próxima novela das seis

NOVIDADES NO ELENCO!

Debora Bloch e Enrique Diaz vão fazer parte do elenco de Mar do Sertão, a nova novela das seis da Rede Globo

CARAS Digital Publicado em 13/05/2022, às 20h52

Debora Bloch (58) e Enrique Diaz (54) entraram para o elenco de Mar do Sertão, a nova novela das seis da Rede Globo que irá entrar no lugar de Além da Ilusão. As informações sobre a escalação dos novos atores e seus papéis foram dadas pela jornalista Patrícia Kogut.

Enrique irá interpretar o personagem Timbó na trama de Mário Teixeira (54). O personagem foi inspirado no líder religioso baiano Antônio Conselheiro.

Deborah vai assumir o papel da esposa do Coronel Tertúlio, que será interpretado por José de Abreu. O Coronel e sua esposa são pais do vilão Tertulinho, que será vivido por Renato Góes.

A novela que contará com ao menos 15 atores nordestinos, começará a ser gravada no dia 30 de maio e tem previsão de estreia para dia 22 de agosto.

Enrique Diaz apareceu nas telas da Rede Globo ao viver o personagem Gil, na primeira fase da novela das nove Pantanal.