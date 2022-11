De biquíni, Lucy Alves exibe boa forma em gravação na praia

Intérprete da personagem Brisa em 'Travessia', Lucy Alves ostenta seu corpão sarado ao ser fotografada nos bastidores de cena na praia

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 18h31

A atriz Lucy Alves foi flagrada nos bastidores de uma gravação da novela Travessia, da Globo, em uma praia no Rio de Janeiro. A gravação aconteceu na tarde desta quarta-feira, 16, e contou com a parceria entre Lucy e Romulo Estrela.

Nas imagens, Lucy exibiu o seu corpo sarado e a barriguinha reta ao surgir só de biquíni estampado. Na hora da gravação, os atores fizeram uma cena de romance entre os personagens Oto e Brisa, com direito a beijão na praia.

Fotos: Delson Silva / AgNews

Lucy Alves fala da bissexualidade

Em entrevista na Revista CARAS, Lucy Alves contou sobre quando assumiu publicamente o romance com a produtora Victoria Zanetti. "Recebi uma onda de amor. Mas tenho clareza de que estou em uma bolha privilegiada. O Brasil ocupa o topo do ranking quando o assunto é homofobia e é um dos países que mais matam homossexuais. Não temos respeito. Não temos políticas públicas", contou.

“Ser mulher, nordestina, sempre foi motivo de muito orgulho pra mim. Terra de gente forte, da riqueza, da arte. Que me inspira, que diz muito sobre quem sou e sobre todas as minhas formas de expressar. Terra de minha família e que guarda a minha história. Terra da poesia, da bravura, do amor. É uma honra poder levar a minha Paraíba e o Nordeste por onde passo”, declamou ela.