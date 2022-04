Davi vai perseguir Isadora em 'Além da Ilusão'

Mocinho Davi vai perseguir Isadora e arrumar confusão na novela 'Além da Ilusão'

CARAS Digital Publicado em 26/04/2022, às 11h56

Dono de um jeito destemido e de uma personalidade bem forte, o mocinho da novela de época Além da Ilusão poderá exagerar na dose.

Nos próximos capítulos da trama das 18 horas, o ilusionista Davi/Rafael (Rafael Vitti) dará alguns indícios de que ele não é tão diferente de Joaquim (Danilo Mesquita) no quesito obsessão.

O protagonista do folhetim da TV Globo não confiará em Isadora (Larissa Manoela) e se disfarçará de faxineiro para vigiar uma reunião da amada com o rival e as vedetes da cidade.

Raiva de Davi

A modista talentosa não gostará nada da atitude do rapaz e falará tudo o que pensa para ele na atual novela das seis. Será que os dois vão se afastar ainda mais depois de tudo isso?