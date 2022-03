Davi surpreende Isadora com decisão em 'Além da Ilusão'

Davi surpreende Isadora com decisão radical na novela de época 'Além da Ilusão'

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 11h54

Uma grande decisão mudará em breve os rumos de dois grandes personagens da novela de época Além da Ilusão.

Nos próximos capítulos da trama das 18 horas, Davi/Rafael (Rafael Vitti) decepcionará bastante a Isadora (Larissa Manoela) após beijá-la na obra.

O talentoso mágico pedirá desculpas pelo gesto de carinho com a mocinha do folhetim da TV Globo, mas se recusará a manter uma amizade próxima com ela.

Pedido de desculpas

"Sinto muito, mas não consigo. Preciso me afastar para tentar te esquecer...", dirá o ilusionista com dor no coração, deixando Isadora surpresa na novela das seis.