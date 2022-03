Davi revela roubo de Joaquim em 'Além da Ilusão'

Davi revela grande trapaça de Joaquim na novela de época 'Além da Ilusão'

CARAS Digital Publicado em 08/03/2022, às 12h16

Os dois principais oponentes da novela de época Além da Ilusão não vão sossegar até um destruir o outro na história.

Nos próximos capítulos da trama das 18 horas, o destemido mágico Davi/Rafael (Rafael Vitti) vai conseguir desmascarar o rival Joaquim (Danilo Mesquita).

Além de revelar para muita gente uma trapaça do empresário, o mocinho ainda conseguirá abalar o noivado do rapaz com Isadora (Larissa Manoela) no folhetim da TV Globo.

Economia de dinheiro

Davi descobrirá em breve que a vila onde os operários da tecelagem vivem apresenta problemas com a drenagem de água e que Joaquim deixou de fazer a reforma necessária para não gastar dinheiro na novela das seis.