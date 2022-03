Davi revela farsa e surpreende Violeta em 'Além da Ilusão'

Mágico Davi revela farsa e surpreende Violeta na novela de época 'Além da Ilusão'

CARAS Digital Publicado em 30/03/2022, às 12h11

Um dos principais segredos da novela de época Além da Ilusão está prestes a ser revelado na história que se passa no passado.

Nos próximos capítulos da trama das 18 horas, Davi/Rafael (Rafael Vitti) fará uma grande confissão para a empresária Violeta (Malu Galli).

O talentoso mágico do folhetim da TV Globo falará tudo sobre a farsa do seu namoro com Olívia (Debora Ozório), com quem está finjindo manter um relacionamento amoroso.

Apoio de Violeta

O mocinho se abrirá com a sócia da Tecelagem Tropical e irá garantir que só está com a supervisora de produção para acabar com os boatos envolvendo ela e o padre Tenório (Jayme Matarazzo). Violeta apoiará a atitude de Davi e o ajudará na novela das seis.