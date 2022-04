Davi ganhará nova inimiga em 'Além da Ilusão'

Mágico Davi ganhará nova inimiga na novela de época 'Além da Ilusão'

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 12h48

Uma nova personagem mudará os rumos do relacionamento do principal par romântico da novela Além da Ilusão.

Nos próximos capítulos da trama das 18 horas, a ambiciosa Iolanda (Duda Brack) estragará o namoro de Isadora (Larissa Manoela) e Davi/Rafael (Rafael Vitti) na história.

Depois do seu show noturno que agitará a cidade no folhetim da TV Globo, a vedete revelará em público que o funcionário da Tecelagem Tropical é pai do filho dela, chocando todos os presentes.

Fim do namoro

Ex-namorada do verdadeiro Rafael (Fabrício Belsoff), Iolanda acabará de vez com o mocinho da novela das seis que verá a identidade nova dele ser envolvida com um passado inusitado e cheio de segredos.