Davi entra em pânico com chances de ser desmascarado em 'Além da Ilusão'

Mocinho Davi entra em pânico com chances de ser desmascarado na novela 'Além da Ilusão'

CARAS Digital Publicado em 04/03/2022, às 13h39

A vida do principal mocinho da novela de época Além da Ilusão não é nada fácil na história escrita por Alessandra Poggi.

Nos próximos capítulos da trama das 18 horas, o ilusionista Davi/Rafael (Rafael Vitti) ficará com medo ao ouvir atrás da porta uma conversa de Violeta (Malu Galli) com o delegado Salvador (Jorge Lucas).

O mágico do folhetim da TV Globo descobrirá que há cartazes de "procurado" com o rosto dele e entrará em pânico com a chance de ser desmascarado por todos.

Fugitivo da cadeia

Fugido da cadeia por um crime que ele não cometeu no passado, o jovem Davi acabou retornando para a mesma cidade onde tudo aconteceu, mas ainda não foi reconhecido pela maioria dos personagens.