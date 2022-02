Davi enfrenta Matias no tribunal em 'Além da Ilusão'

Acusado, Davi enfrenta Matias no tribunal da novela 'Além da Ilusão'

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 12h19

Um momento de tensão e bastante emoção marcará o principal julgamento da primeira fase da novela Além da Ilusão.

Nos próximos capítulos da trama das 18 horas, como é inocente de verdade, o mágico Davi (Rafael Vitti) tentará se defender de todas as formas no tribunal do assassinato de Elisa (Larissa Manoela).

No folhetim de época da TV Globo, o rapaz jurará que o empresário Matias (Antonio Calloni) foi o culpado pelo crime que tirou a vida do grande amor dele que levou um tiro fulminante no peito.

Acusações

"Ele é um criminoso", acusará o jovem, sem sucesso, no tribunal da novela das seis. O mocinho acabará condenado à prisão injustamente por conta do descuido do pai de Elisa que era contra o relacionamento amoroso do casal.