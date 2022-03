Davi encontra novo amor e causa ciúmes em 'Além da Ilusão'

Davi encontra novo amor e causa muito ciúme em Isadora na novela 'Além da Ilusão'

CARAS Digital Publicado em 22/03/2022, às 11h57

Um novo triângulo amoroso está prestes a ser formado na novela de época Além da Ilusão, em exibição na telinha.

Nos próximos capítulos da trama das 18 horas, o ilusionista Davi/Rafael (Rafael Vitti) vai deixar a modista Isadora (Larissa Manoela) morrendo de ciúme.

A corajosa Olívia (Débora Ozório) dará um beijo na boca do mágico, e a mocinha flagrará o momento íntimo entre os dois na história que se passa nas décadas de 30 e 40.

Ciúmes do mágico

"O Rafael mentiu pra mim, Danado. Não me ama nada! Nunca me amou. Quem ama não troca de amor como quem troca de chapéu!", dirá Isadora que não gostará nem um pouco do que viu na novela das seis.