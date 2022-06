Davi Campolongo e Mari Campolongo celebram o sucesso na novela Poliana Moça

Irmãos, Davi Campolongo e Mari Campolongo estão no elenco de Poliana Moça e comemoram suas músicas autorais na novela

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 14h56

O ator Davi Campolongo e sua irmã, a atriz Mari Campolongo, são parceiros na vida e também na profissão! Os dois estão no elenco da novela Poliana Moça, do SBT, e tiveram a chance de emplacar duas músicas na trilha sonora da trama. Eles cresceram em uma família de músicos e aprenderam sobre as artes desde cedo. Tanto que os dois tocam instrumentos, como bateria, piano, ukulele, guitarra e baixo elétrico, e estão muito felizes de poder mostrar seus talentos na televisão.

Na novela Poliana Moça, Davi interpreta Bento, personagem que estava em As Aventuras de Poliana. "Estou muito feliz com a repercussão da novela, recebo muitas mensagens pelas redes sociais e muitos elogios pessoalmente. É bem interessante ver como as pessoas se adaptaram a essa nova linguagem da novela, que é mais "teen", diferente da primeira fase. Eu já li os dois livros Poliana e Poliana Moça e já tinha consciência que a obra original tinha continuação, mas não imaginava que a novela teria essa continuação. Quando soube que Poliana Moça ia continuar eu fiquei muito feliz. É uma sensação sem igual, a proposta, a trama, tudo isso me conquistou", disse ele.

E deu mais detalhes do seu personagem. "Na primeira fase de Poliana, ele era imaturo e bem ciumento. Na nova fase já está amadurecendo e bem seguro. Acho que o Bento é um personagem que está aprendendo muito com a vida, o que é certo e errado", disse ele, e completou: "A minha dedicação pela atuação surgiu desde quando era bem pequeno, assistindo filmes, séries, novelas. Eu sentia vontade de estar lá, de viver aquele momento, atuando, de contracenar. Graças à Deus estou tendo essa oportunidade e realizando esse sonho que tenho desde muito novo".

Por sua vez, Mari é uma estreante nas novelas e está adorando a experiência de interpretar a pequena Chloe. "Estou amando muito fazer a novela, é a minha primeira novela, espero que seja a primeira de muitas. Estou adorando fazer essa personagem incrível, a Chloe ela uma menina muito carinhosa, amável, se preocupa muito com a família e também aproveita bastante a infância dela, assim como eu, apronta muito, é muito sapeca. E também tem a parte musical dela, toca ukulele, gosta muito de música e eu também", disse ela.

Então, a garotinha contou sobre a parceria com o irmão mais velho. "Outra coisa que me identifico com a Chloe é esse lado família, ela é um grude com o irmão e eu também sou muito com meu irmão Davi. Tanto é que o apelido que meu irmão me dá desde pequenininha é chicletinho, que vivo grudinho com ele. Mas está sendo incrível fazer a Chloe, eu to aprendendo com todo mundo do elenco e diretores , cada dia mais, amo todo muito lá", revelou.

Davi e Mari estão com duas músicas autorais na novela. Ela brilha na canção Minha História em parceria com o pai, o irmão e outros artistas. "A música da minha personagem Chloe é uma música autoral. Essa música foi feita pelo meu papai, meu irmão e pela Ana Lélia e Jonathas Pingo. O nome da canção é "Minha História", e fala sobre ser feliz, transmitir o amor às pessoas com muita positividade e leveza. E o mais legal é que todas as músicas tocadas pela minha personagem são de autoria própria, então quando vocês ouvirem a Chloe ao ukulele e cantando, vocês vão ouvir músicas feitas por mim, pelo meu pai e pelo meu irmão", disse Mari.

Por sua vez, Davi está radiante com o sucesso da canção Nosso Tempo. "Tenho uma música na trilha da novela, e é justamente do clima romance entre meu personagem Bento e o personagem da Duda Pimenta, a Kessya. É uma música romântica chamada "Nosso Tempo", fiz essa música em parceria com meu pai Zé Henrique, e nossos parceiros Ana Lelia e Pingo. É uma música bem intimista, e com instrumentos de cordas levando riqueza instrumental a canção, uma sonoridade bem pura. Quando os dois personagens estão juntos em cena essa é a trilha tocada", finalizou.