Davi arma batalha contra Joaquim em 'Além da Ilusão'

Mágico Davi arma batalha contra Joaquim na novela de época 'Além da Ilusão'

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 13h37

Já está armada uma verdadeira guerra entre os principais personagens da novela de época Além da Ilusão.

Nos próximos capítulos da trama das 18 horas, o ilusionista Davi/Rafael (Rafael Vitti) armará uma batalha contra Joaquim (Danilo Mesquita) na história.

O talentoso mágico do folhetim da TV Globo firmará uma aliança com Augusta (Olivia Araújo) para salvar Isadora (Larissa Manoela) do seu ex-namorado ambicioso.

Confronto masculino

"Por isso, decidi ficar. Se fosse embora deixando ela à mercê daquele canalha, não teria uma noite de paz na vida!!!", falará Davi que não medirá esforços para confrontar o rival na novela das seis.