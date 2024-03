Daphne Bozaski revela que personagem de Família É Tudo está em processo de ajuste: ‘Vendo o que funciona’

Daphne Bozaski, a Lupita de Família É Tudo, comemora sucesso da personagem. Em coletiva de imprensa, com participação da CARAS Brasil, a atriz abriu o jogo sobre mudanças em tom da secretária

Daphne Bozaski (31) está vivendo a personagem mais desafiadora da carreira até o momento. Lupita em Família É Tudo, uma guatemalteca que passa a morar no Brasil para ajudar os avós, ela conta que tem estudado espanhol para o trabalho no horário nobre. A CARAS Brasil particpou de uma coletiva com atores da novela nos Estúdios Globo. Em entrevista, a atriz destaca que sua personagem está em processo de ajuste.

"Digo que sou muito sortuda nessa vida de pegar uma personagem como a Lupita. Na trajetória da minha carreira, fiz a Benê que foi um presentão, e agora o desafio de viver a Lupita. Estou muito feliz com a repercussão. É um trabalho que é comédia, é outro jeito de fazer, é um outro tempo e também tem um drama, conta.

"A Lupita transita na história, ela está na comédia e de repente em um drama muito profundo. Acho que toda essa preparação para a personagem foi desafiadora pra esse lugar que a gente tá vendo agora na televisão e também vendo consigo entender o que funciona e a gente está afinando"", conta.

A atriz destaca a sotaque como uma dos principais desafios para viver a secretaria da Mancini Music. "Em São Paulo a gente já fala o R, então esse R já me ajuda a fazer a Lupita. É uma experiência enorme, de sotaque, eu já havia feito Nos Tempos do Imperador em que a minha personagem tinha um sotaque mais antigo, um baiano só que um baiano mais clássico, uma coisa mais de época. Foi a primeira vez que eu trabalhei uma prosódia. Agora com a Lupita foi um trabalho totalmente novo com outro país, então fui fazendo espanhol e depois foi entender como era o portunhol", diz.

Bozaski tem focado nas aulas de espanhol para entregar a personagem da novela das 7. "É bem desafiador, mas estou curtindo muito, é um trabalho em que você tem que pensar muito antes de falar e agora que entra a emoção das cenas eu tenho que ter a emoção falando em espanhol", ressalta.