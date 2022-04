Dandara Mariana poderá protagonizar a nova novela das nove

Atriz Dandara Mariana está no páreo para ser protagonista de 'Travessia', a nova novela das nove da Globo

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 13h45

Em alta na telinha há algum tempo, a atriz Dandara Mariana (33) poderá em breve viver a sua primeira protagonista em novelas.

De acordo com informações do site Notícias da TV, a artista está no páreo para o papel de mocinha de Travessia, a próxima novela das 21 horas da Globo de autoria de Glória Perez (73).

A grande heroína do folhetim que vai substituir o remake de Pantanal no segundo semestre deste ano será uma mulher forte, guerreira e marenhense, características que deixam Dandara na luta pelo papel, apesar da famosa ser carioca.

Destaque na TV

Vale lembrar que Dandara Mariana já trabalhou com a escritora em A Força do Querer, exibida em 2019, na pele da divertida Marilda. O último trabalho da atriz na emissora foi a personagem Bel de Salve-se Quem Puder, de 2020.

A artista ainda brilhou na Dança dos Famosos em 2019 e também, na versão Super do quadro exibido em 2021. Vamos aguardar!