Cláudia Abreu deixa elenco da novela de João Emanuel Carneiro

Atriz Cláudia Abreu deixa elenco da novela escrita por João Emanuel Carneiro no Globoplay

CARAS Digital Publicado em 12/04/2022, às 13h04

Cotada para viver um dos personagens centrais de Olho por Olho, a atriz Cláudia Abreu (51) não fará mais parte da novela.

De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a artista estava reservada para o elenco da produção escrita por João Emanuel Carneiro (52) no Globoplay.

Porém, a alta cúpula da emissora decidiu mudar os planos por ter outros trabalhos direcionados para a famosa, caso de uma novela no canal aberto.

Destaque na telinha

Cláudia Abreu está afastada dos folhetins desde 2019, quando viveu a Jociléia na novela Verão 90. Depois, a atriz participou da série sobrenatural Desalma, no ano de 2020, no papel de Ignes.