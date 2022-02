Christian e Ravi disputarão Lara em 'Um Lugar ao Sol'

Amigos Christian e Ravi disputarão Lara na novela 'Um Lugar ao Sol'

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 11h16

Um novo e improvável triângulo amoroso está prestes a ser formado na reta final da novela Um Lugar ao Sol.

Nos próximos capítulos da trama das 21 horas, o ex-motorista Ravi (Juan Paiva) colocará um ponto-final na conturbada amizade dele com Christian/Renato (Cauã Reymond).

O humilde personagem decidirá romper com o protagonista do folhetim da TV Globo após os dois se agredirem por causa da cozinheira Lara (Andréia Horta).

Briga pelo amor de Lara

"Me deixa ir embora!", dirá Ravi após brigar feio com o seu antigo colega que mudou muito após assumir a identidade do irmão gêmeo Renato na novela das nove.