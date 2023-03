Chay Suede pensa em possíveis finais para Ari na novela Travessia: 'Tudo pode acontecer'

Após reviravolta na vida do personagem Ari na novela Travessia, Chay Suede dispara: 'Uma pessoa com inclinações à vilania'

O ator Chay Suede contou detalhes sobre a nova fase do personagem Ari na novela Travessia, da Globo. Nos capítulos mais recentes, Ari deu um golpe na empresa de Guerra (Humberto Martins) ao roubar algumas ações e transferir para o seu nome. Agora, ele terá que lidar com as consequências dos seus atos.

Com isso, o ator falou sobre como define as atitudes do seu personagem e se o considera um vilão. "Eu acho que ele vai nos surpreendendo a cada nova possibilidade que ainda não tínhamos imaginado. Ele vai ultrapassando limites – você acha que o Ari vai até aqui, mas ele vai um pouco mais. As expectativas que existiam sobre o Ari e o tipo de maldades que ele poderia fazer já foram ultrapassadas até chegar ao ponto de ser considerado um vilão. A forma com a qual ele decide fazer as coisas, para mim, é o que o define, não as causas. Com as causas, ele pode até estar se enganando, mas os meios o tornam uma pessoa com inclinações à vilania", disse ele.

Ao ser questionado se acha que Ari já era um vilão desde o início e chegou no Rio de Janeiro com segundas intenções, o ator diz: "O mais legal sobre esse personagem é justamente não termos muita certeza sobre ele. Existe uma grande possibilidade de ele já ter vindo para o Rio de Janeiro com tudo pensado, pesquisado a vida da Chiara (Jade Picon) de forma pregressa; e , também, de tudo ter se atropelado e ter sido ao acaso. Sendo uma coisa ou outra, o que é fato é como ele agiu com o que tinha, o que aproveitou para fazer com as suas possibilidades, independentemente de ter planejado ou não. As decisões dele foram coisas surpreendentemente más".

Por fim, Chay Suede cogitou possíveis finais para o seu personagem na novela. "Eu imagino uma Chiara (Jade Picon) mais forte, mais revoltada; um Guerra (Humberto Martins) mais confuso, mais frágil; o Ari tentando concretizar esse golpe, de maneira geral; e vários outros personagens desabrochando, mostrando um outro lado. O final dessa história só a Glória (Perez) pode afirmar, mas eu enxergo algumas possibilidades: o Ari pode ser preso e ficar genuinamente arrependido; pode ser preso e não se arrepender; pode não ser preso e fugir – acho que tudo pode acontecer. As coisas estão montadas agora de um jeito em que há muito mais portas abertas do que fechadas. Há muitos caminhos que essa novela pode trilhar e muitas perguntas em aberto que ainda não foram solucionadas. Temos ainda algumas semanas de suspense pela frente até finalizar essa história. E eu estou curioso também – sou noveleiro (risos)", afirmou.

++ Vicente Alvite, o Tonho de Travessia, revela curiosidades dos bastidores da novela