Celina atrapalha novo romance de Guilherme em 'Quanto Mais Vida, Melhor'

Celina atrapalha novo romance do filho Guilherme na novela 'Quanto Mais Vida, Melhor'

CARAS Digital Publicado em 26/02/2022, às 12h30

As definições de mãe-megera foram atualizadas com uma das personagens da novela Quanto Mais Vida, Melhor, inédita na telinha.

Nos próximos capítulos do folhetim da TV Globo, Celina (Ana Lucia Torre) não irá sossegar depois de conseguir tirar a Rose (Bárbara Colen) do seu caminho.

Na trama das 19 horas, a malvada não gostará nem um pouco de ver o novo romance do filho, o médico Guilherme (Mateus Solano) com Flávia (Valentina Herszage).

Nova ameaça!

Mais intrometida do que nunca, Celina desaprovará o namoro do doutor com a dançarina e fará de tudo para atrapalhar a próxima relação do herdeiro na novela das sete.