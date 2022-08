Cauê Campos revela como foi gravar a cena da morte de Roberto em Pantanal

Intérprete do Roberto em Pantanal, o ator Cauê Campos conta que cena da morte do personagem demorou 5 horas para ser feita

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 13h49

O ator Cauê Campos, que interpreta o personagem Roberto no remake da novela Pantanal, da Globo, surpreendeu ao contar como foi gravar a cena da morte do rapaz. Roberto vai morrer ao confrontar o pistoleiro Solano (Rafa Sieg) em um passeio de barco. O rapaz morre afogado após a aparição de uma sucuri.

Ao site Gshow, o artista revelou que não leu o texto da cena antes do dia da gravação para ter a surpresa de como seria o momento. Além disso, ele também não teve contato com o ator Rafa Sieg antes do dia da gravação da cena da morte. “Não conhecia o meu matador antes. Não tínhamos gravado outras cenas antes, então acabou pegando muito isso da morte vir sem esperar, o que ajudou na construção”, disse ele.

A cena demorou cerca de cinco horas para ser feita e os atores não pediram o auxílio de dublês na gravação. A gravação foi feita em um lago com 20 metros de profundidade.

Após a gravação, Cauê Campos contou como espera que seja a reação do público. “Tem muito sangue frio do Solano, e acho que muita gente vai sentir raiva dele”, contou.

Saiba como será a cena da morte de Roberto em Pantanal

Nas cenas, segundo a colunista Patricia Kogut, Tenório contrata um pistoleiro para tirar a vida de Maria Bruaca (Isabel Teixeira), Alcides (Juliano Cazarré) e da família Leôncio. Isso porque ele descobriu que foi traído e que a família Leôncio abrigou os traidores. Um dia, o matador dá um tiro em José Lucas (Irandhir Santos), que fica desaparecido, e Roberto começa a desconfiar que seu pai e o novo capataz possam estar envolvidos.

Com medo de ser desmascarado por Roberto, o pistoleiro vai levar o rapaz para um passeio de barco. No meio do rio, o Velho do Rio (Osmar Prado) aparece em forma de sucuri e dá um susto no pistoleiro, que cai na água e fica muito assustado. Roberto tenta ajudá-lo, mas é puxado para a água. Em um momento de tensão, o pistoleiro consegue voltar para o barco, mas deixa Roberto na água e o rapaz morre afogado.