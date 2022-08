Carol Romano, a Mariana de Além da Ilusão, reflete sobre o fim da novela

Intérprete da Mariana na novela Além da Ilusão, Carol Romano conta sobre como é chegar ao fim de um trabalho de sucesso e sobre a mudança de sua personagem na trama: 'Mariana passou por uma transformação muito grande'

CARAS Digital Publicado em 09/08/2022, às 10h31

A atriz Carol Romano está encantada com o resultado do seu trabalho como a personagem Mariana na novela Além da Ilusão, da Globo. A novela já está na reta final da exibição e a artista refletiu sobre tudo o que viveu nos últimos meses.

"Foi de uma honra e um prazer imensos! Não só por trabalhar com artistas que já era muito fã, mas por estar junto quase todos os dias de pessoas incríveis, generosas e de bom coração. Isso fez toda a diferença. Além da trama, que é linda de morrer e faz eu me emocionar cada dia mais, e da Mariana, essa personagem cheia de camadas que só me trouxe aprendizados. Saio da novela com muita saudade mas com o coração quentinho por ter conhecido tanta gente que vou levar pra minha vida!", contou ela.

Ao pensar no que aprendeu com este trabalho, ela afirmou: "Muita coisa! Mas acho que, acima de tudo, aprendi a ser resiliente. A rotina de uma novela é de um pique muito louco. Tudo pode acontecer. Às vezes são muitas cenas e falas em um dia e você tem que acima de tudo manter a calma. Mas o mais importante, aprendi que sou capaz de lidar com o fato de estar sendo vista por milhares de pessoas! No início parecia assustador, mas depois você se acostuma".

Então, a estrela contou sobre a evolução de sua personagem Mariana ao longo da novela. "Mariana passou por uma transformação muito grande. No início, ela se sentia muito sozinha, e de fato era. Mas por incrível que pareça, acho que essa relação de gato e rato com a Arminda fez ela criar uma amizade que jamais pensou em ter. Fora o sucesso de “Ventre Maldito” e a oportunidade que teve de desenvolver seu lado artístico. Mariana segue trambiqueira, lógico. Mas acho que agora se conhece um pouco mais, tem mais autoconfiança e está mais solta. De uma forma estranha, acho que aprendeu a levar a vida de forma um pouco mais leve!", disse ela.

Assim, ela também aproveitou para contar o que mudou em si ao longo dos últimos meses. "A Carol do início da novela era eufórica mas ainda muito assustada com tudo. Encerro este ciclo com muito mais confiança, amor e gratidão pela oportunidade incrível que tive, por todas as pessoas que conheci e com a certeza de que, apresar de não ser uma carreira fácil, seguirei firme e forte com meu ofício", declarou.

Logo depois, ela ainda revelou do que mais sentirá saudades deste trabalho. "Sentirei falta de tudo. Da cidade cenográfica, dos pequenos detalhes, da caracterização, do figurino, das pessoas incríveis que convivi todos esses meses… mas já que essas a gente segue esbarrando pela vida, só me resta dizer: as loucuras da Mariana!", afirmou.

Por fim, Carol Romano contou sobre os seus próximos projetos. "Espero seguir fazendo o que eu amo! Seja como atriz, cantora, diretora musical e por aí vai. Tenho projetos em andamento e posso dizer que vem muita coisa por aí. Amo desafios e me sinto pronta pra encarar o que quer que o Universo tenha reservado pra mim!", declarou.

Confira um novo ensaio fotográfico da atriz Carol Romano:

