Carminha, Vivi Guedes, Nazaré, Bibi Perigosa e outras! Veja Larissa Manoela caracterizada como personagens marcantes

Nas redes sociais, Larissa Manoela surge usando os figurinos de diversas personagens marcantes das novelas

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 20h16

Larissa Manoela (21) está sendo aclamada por seu papel como Isadora na novela Além da Ilusão. E, nesta sexta-feira, 22, a atriz comprovou que tem a versatilidade para fazer qualquer outro papel que coloquem em sua direção.

Nos Stories de seu Instagram, ela publicou uma sequência de sete registros nos quais apareceu usando o figurino de personagens marcantes da televisão brasileira.

“Do dia da prova das personagens”, escreveu no primeiro post, no qual apareceu vestida da Carminha de Avenida Brasil. No segundo, ela estava vestida de Babalu, de Quatro Por Quatro. No terceiro, de Vivi Guedes, de A Dona do Pedaço.

Na quarta publicação, a namorada de André Luiz Frambach (25) estava caracterizada como Maya, da novela Caminho das Índias. Na quinta, como Nazaré, de Senhora do Destino. No sexto, como Bebel, de Paraíso Tropical. E, no último, como Bibi Perigosa, de A Força do Querer.

Confira os registros de Larissa Manoela ao recriar personagens icônicas das novelas:

