Carlo Porto fala sobre mudanças em seu personagem em Reis

Carlo Porto falou das mudanças que o seu personagem, Saul, passou ao longo da série Reis

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 15h04

A terceira temporada de Reis, da RecordTV está chegando ao fim e durante toda a história, a trama de Saul, personagem de Carlo Porto (41), mudou bastante.

Com exclusividade para a CARAS Digital, Carlo abriu o jogo sobre essas transformações: "Saul era um homem do campo, que cuidava da sua família e das suas terras, sem ter grandes ambições. Quando tem esse encontro com Samuel e é ungido Rei, tudo começa a mudar e Saul com um grande poder e responsabilidade diante do povo vai se transformando e perdendo a humildade".

Nesta temporada, além de seu personagem mostrar sua falta de humildade, o seu relacionamento familiar fica extremamente abalado: "Antes ele era dedicado à sua casa e vivia um relacionamento muito bom com Ainoã, sua esposa. Quando vira Rei, começa a se afastar das suas obrigações familiares e acaba por “pegar” uma concubina o que deixa Ainoã muito chateada, já que ele havia prometido que nunca faria isso", explica o interprete do primeiro Rei de Israel.

"Saul desobedece a Deus e perde a benção do Todo Poderoso, quando no lugar do profeta, acaba oferecendo sacrifícios a Deus. Seu caráter a essa altura já está contaminado e sua insegurança interna aumenta muito quando Samuel lhe conta que ele não é mais o escolhido de Deus para liderar o povo. Daí para frente é só ladeira abaixo na vida de Saul", completou o ator.

Apesar de estar no fim da terceira temporada, o público não ficará longe dos personagens de Reis, já que no próximo dia 21, estreia a quarta temporada da série, as 21h, na telinha da RecordTV.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!