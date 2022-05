Carinha de Anjo: resumo da novela de 9 a 13 de maio

Nos próximos capítulos de Carinha de Anjo, Silvana revela para Leonardo que chegou um e-mail para Gustavo a respeito de uma herança para Dulce Maria

CARAS Digital Publicado em 09/05/2022, às 14h24

Capítulo 174, segunda-feira, 9 de maio

Cassandra manda uma mensagem de áudio para Fernando e diz que todos acham que eles se separam, mas isso nunca irá acontecer. A garota garante que está juntando dinheiro e que enquanto isso vai tornar a vida de Estefânia um inferno. Lulu brinca com Fabiana e Didi na piscina ao empurrá-las na água. Flávio recebe o fotógrafo e a modelo em seu apartamento e não sabe que está sendo filmado. Cassandra espalha cheiro doce pela casa para deixar Estefânia enjoada. A mulher diz para Cecília que teve a melhor noite de sua vida com Gustavo. Cecília fica abalada com o que escutou. Haydee vai até a igreja e decide confessar tudo o que já aconteceu para o padre Miguel. Cecília vai até a casa de Diana e conta sobre o que aconteceu enquanto chora. Ela está convicta que foi traída pelo marido.

Capítulo 175, terça-feira, 10 de maio

Gustavo sai preocupado atrás da esposa pela cidade. Haydee diz ao padre que achou que o dinheiro iria solucionar tudo, mas não é assim, e que errou na educação de Flávio e Nicole. Gustavo encontra Cecília no colégio. Gustavo diz que promete esclarecer para Cecília que a ligação não é verdadeira e que jamais trairia a esposa. Em casa, Gustavo diz que a ligação deve ter sido um terrível trote. Os dois se entendem. Haydee confere as primeiras imagens das câmeras que instalou em casa.

Capítulo 176, quarta-feira, 11 de maio

Haydee assiste ao vídeo e descobre uma suspeita conversa entre Flávio e duas pessoas. Leonardo comemora com Flávio o fato de Cecília ficar abalada com armação dos dois. A dupla planeja para acabar de vez com o casamento de Gustavo e Cecília. Juju conta para a mãe e para Fátima que precisam fazer um comercial para circular na internet. A vlogueira usa como exemplo os comerciais bem humorados de Sylvia Design, que aparece vestida de mulher gato, para que sua mãe, Rosana, apareça também vestida de maneira diferente para chamar a atenção. Bárbara e Frida planejam uma estratégia para tirar Dulce Maria do show de talentos. As meninas decidem pintar Dulce para ela achar que está doente. Gustavo conversa com Vitor e diz estar desconfiado de um golpe contra ele. Juju conversa com Sylvia Design pela internet. A empresária confessa ser fã da vlogueira e topa ajudar ela com as vendas dos doces.

Capítulo 177, quinta-feira, 12 de maio

Madre Superiora e irmã Fabiana acalmam Dulce Maria após desvendarem que a menina foi apenas maquiada e não está doente. Dulce Maria se vinga e joga gelatina na cabeça de Bárbara e Frida. Solange vê uma quantia de dinheiro no quarto de Cassandra e é pega no flagra pela garota, que desconversa e diz que o dinheiro é para pagar sua terapia. Leonardo descobre que Gustavo está tentando descobrir quem era a modelo que derrubou café nele. O homem telefona para Flávio e diz que Gustavo não pode descobrir isso. Zeca termina o namoro com Bruna. Haydee descobre que é o próprio filho que está armando para ela achar que está louca. A mulher decide fazer o vídeo provar do próprio veneno e imediatamente inventa ter um amigo imaginado. Vitor recebe Rogério em casa e Cassandra diz que irá para terapia. O aspirante a cozinheiro pergunta se Vitor já conheceu o terapeuta de Cassandra, deixando a garota irada. Sylvia Design chega na casa de Fátima e elogia os doces. Emílio se apresenta vestido de Super Eu e Rosana de Super Mãe para gravar o comercial que será dirigido pela empresária. Cassandra pede mais dinheiro para o pai alegando ser necessário para pagar a terapia. Rogério não aguenta e desmascara a garota revelando que ela não faz terapia e usa o dinheiro para ela própria. Vitor fica chocado. Rogério disse que Cassandra falou que pegou o dinheiro pois o pai estava com problema financeiro. Cassandra tenta inventar algo, mas não consegue.

Capítulo 178, sexta-feira, 13 de maio

Haydee diz ao filho que nunca teve amigo imaginário e sugere que ele esteja com problemas no cérebro igual ela. Sylvia Design começa a dirigir Rosana no comercial dos doces. Madre Superiora recebe as mães de Bárbara e Frida. A religiosa é direta no assunto e diz que os pais educam e a escola ensina. Silvana revela para Leonardo que chegou um e-mail para Gustavo a respeito de uma herança para Dulce Maria.