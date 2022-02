'Carinha de Anjo' marca audiência alta e chama atenção no SBT

Novela 'Carinha de Anjo' marca audiência alta e eleva números do SBT

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 14h25

Parece que a história leve, divertida e cheia de magia da novela Carinha de Anjo acertou em cheio no gosto do público de casa.

Reprisada todas as noites na programação do SBT, a trama originalmente exibida no ano de 2016 tem feito bonito em termos de audiência.

De acordo com dados divulgados pelo site Notícias da TV, nesta terça-feira, 1, o folhetim infantil protagonizado por Lorena Queiroz (10) marcou 8,3 pontos de média na Grande São Paulo.

Próxima novela

Para ocupar o lugar de Carinha de Anjo na grade da emissora de Silvio Santos (91), o SBT já prepara a inédita Poliana Moça, continuação da infanto-juvenil As Aventuras de Poliana, sucesso na dramaturgia da casa nos últimos anos.