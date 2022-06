Cara e Coragem: Saiba como será a morte de Samuel

Samuel diz que viu sua 'Clarice' antes de morrer em cena da novela Cara e Coragem

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 19h03

Nos próximos capítulos da novela Cara e Coragem, da Globo, Samuel (Alejandro Claveaux) vai morrer. Ele não vai resistir aos ferimentos após ser atropelado por Teca (Raquel Rocha).

Nas cenas, Samuel vê Anita (Taís Araújo) mais uma vez e decide segui-la. Ele a chama de Clarice e a jovem foge do local. Então, ao correr atrás dela, Samuel é atropelado pelo carro de Teca, que está acompanhada de Gustavo (Marcelo Valle). Ele fica desacordado no meio da rua e é socorrido por uma ambulância.

Irmão de Samuel jura vingança após a morte dele em Cara e Coragem

Samuel fica em estado grave no hospital e recebe a visita de Ítalo (Paulo Lessa). Muito debilitado, o pescador diz para Ítalo que sua Clarice está viva e que a beijou antes de morrer. Ítalo fica confuso com a revelação e vai embora. Samuel morre durante a internação.

Pouco depois, o irmão dele, Ângelo (João Campos) entra em desespero ao receber a notícia da morte de Samuel e decide procurar Regina (Mel Lisboa). No apartamento dela, ele diz que foi ela quem causou a morte do irmão. Então, Leonardo (Ícaro Silva) aparece e pergunta para Ângelo qual é a relação dele com Regina, e o rapaz conta que os dois são primos e que ela vai pagar caro pela morte de Samuel.