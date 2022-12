Cara e Coragem: resumo da novela de 5 a 10 de dezembro

Nos próximos capítulos de Cara e Coragem, Clarice descobre que as escrituras que guardou na caixa que deixou com Anita sumiram

Capítulo 163 - Segunda-feira, 5 de dezembro

Rebeca beija Danilo. Rômulo não nota quando Pat repreende Moa por aparecer no restaurante. Regina tenta convencer Alexei a matar Clarice para eliminar as chances de a empresária atrapalhar os negócios e denunciar o grupo. Margareth procura Jonathan. Marcela provoca Fernanda por causa do flerte que a camelô teve com Paulo. Moa pede para Ítalo investigar Rômulo. Duarte recebe a notificação da imobiliária para deixar a mansão de Bob Wright. Moa encontra Andréa. Ítalo e Clarice são observados por um homem mal encarado. Fernanda pergunta por que Célia bajula e defende Danilo. Rebeca avisa a Moa que voltará para casa para encontrar provas contra Danilo.

Capítulo 164 - Terça-feira, 6 de dezembro

Rebeca e Moa fingem discutir para enganar Danilo. Clarice se insinua para Ítalo. Pat e Moa implicam um com o outro. Anita lembra Jéssica que ela é cúmplice de Duarte nos golpes que Bob aplicava. Renan hostiliza Ísis durante a aula, e ela o denuncia para Olívia. Regina e Clarice se enfrentam na SG. Clarice manda Luana pegar o celular de Leonardo. Regina discute com o marido. Danilo se oferece para apresentar Alexei a Clarice. Luana consegue guardar o telefone de Leonardo. Rebeca procura documentos no computador de Danilo. Rômulo pensa em alugar a mansão que foi de Bob. Andréa questiona Pat sobre sua briga com Moa. Rebeca descobre que o homem no livro da SG é avô de Danilo. Clarice entrega o telefone de Leonardo para Ítalo.

Capítulo 165 - Quarta-feira, 7 de dezembro

Clarice confessa a Ítalo e Luana que não está preparada para saber a verdade sobre Leonardo. Rebeca envia para seu e-mail os documentos e a foto do avô de Danilo que conseguiu nos arquivos do computador. Rômulo manda flores para Pat, e Andréa lê o cartão. Armandinho sugere que Moa converse com um médico sobre o seu caso. Duarte se declara para Andréa e a deixa desconcertada. Todos os bailarinos reclamam do comportamento de Renan para Olívia. Andréa arma um encontro entre Rômulo e Pat. O neurologista alerta Moa para uma possível mudança em sua personalidade. Pat avisa a Moa que Rômulo também irá à festa de Andréa Pratini. Bill, funcionário de Ítalo na empresa de segurança, mostra a Clarice uma conversa que resgatou do celular de Leonardo.

Capítulo 166 - Quinta-feira, 8 de dezembro

Clarice fica abalada com o conteúdo da conversa de Leonardo, e Ítalo a ampara. Pat comenta com Moa sobre o encontro que teve com Andréa. Jéssica termina o namoro com Renan. Bill afirma a Clarice e Ítalo que não existe nada que incrimine Regina no celular de Leonardo. Renan é demitido da companhia de dança e ameaça Olívia. Duarte briga com Renan para defender Jéssica, mas fica muito machucado. Andréa garante a Hugo que não quer mais saber de Duarte, e sim de Moa. Clarice conta para Martha o que descobriu sobre o irmão. Regina esconde de Leonardo o que conversou com Alexei sobre Clarice. Pat e Rico acreditam que a mudança no comportamento de Moa tenha a ver com sua amnésia. Rebeca mostra para Ítalo todo o material que conseguiu de Danilo. Danilo pede a Luana para ver a escritura das primeiras minas da SG. Clarice e Martha confrontam Leonardo.

Capítulo 167 - Sexta-feira, 9 de dezembro

Clarice questiona Leonardo sobre as ameaças que recebia antes de a fórmula ser concluída. Rebeca mostra a foto do avô de Danilo para Ítalo, que fica curioso. Clarice pede que Leonardo se entregue à polícia. Jéssica acolhe Duarte ao saber o que ele fez por ela. Olívia faz insinuações sobre ter outro filho, e Alfredo fica incomodado. Clarice revela a Luana que entregou as escrituras das minas para uma pessoa de sua confiança. Rebeca questiona Danilo sobre sua amizade com a família Gusmão. Enzo vai ao jantar de Andréa acompanhado, e Hugo fica frustrado. Moa confirma para Adélia que está com ciúmes de Pat. Pat aceita as investidas de Rômulo. Jéssica fala para Anita que teme encontrar com Renan. Regina conta para Danilo sobre o sumiço de Leonardo. Leonardo se junta às pessoas em situação de rua. Renan procura Lou. Clarice descobre que as escrituras que guardou na caixa que deixou com Anita sumiram.

Capítulo 168 - Sábado, 10 de dezembro

Anita afirma a Clarice que não mexeu no conteúdo da caixa. Renan pede que Lou o ajude a voltar para a Companhia de Dança. Moa fica abalado quando Pat fala sobre Rômulo. Kaká expulsa Renan da Coragem.com. Luana avisa a Clarice sobre o sumiço de Leonardo. Regina cobra de Alexei o pedido que fez a ele sobre Clarice. Leonardo entrega uma roupa sua para uma pessoa em situação de rua. Moa trata Pat com frieza, e todos estranham o comportamento do dublê. Martha implora que Ítalo a ajude a encontrar Leonardo. Danilo reclama com Clarice sobre a falta de informações disponíveis da SG. Ítalo supõe que Leonardo tenha fugido, e Martha se preocupa. Andréa e as mulheres do grupo de apoio abordam Célia na rua e a questionam sobre o golpe em Rebeca. Clarice discute com Regina. Milton leva Andréa até sua casa para ficar com Moa, Chiquinho, Sossô e Gui. Pat e Rômulo se beijam. Alfredo fala para Olívia que fez vasectomia, e ela o questiona sobre o nascimento de Sossô.